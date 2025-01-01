Возможные потери бюджета в 25 млрд гривен: кратко о расследовании табачного бизнеса Козловского

Григорий Козловский фигурирует в скандале с Винниковской табачной фабрикой, несмотря на то, что в 2023 году вышел из перечня ее основателей. Отмечается, что потери бюджета Украины могут составить 25 млрд гривен из-за нелегального табачного рынка. Речь идет о неуплате акцизного сбора за сигареты.

"Сигареты Marvel – бренд, производимый на Винниковской табачной фабрике, которая известна из-за ряда скандалов: нелегальная продукция, уклонение от уплаты налогов и теневой рынок. БЭБ вроде бы проводит обыски, но сигареты продолжают производиться и продаваться", – отмечают авторы расследования.

В начале марта 2023 сообщалось, что на территории Львовской табачной фабрики детективы Бюро экономической безопасности провели обыски, по результатам которых на складах нашли 1,6 млн пачек сигарет без акцизных марок. Поэтому в бюджет не уплатили 85 млн гривен налогов.

Формально Козловский в 2023 году вышел из перечня учредителей всех компаний, связанных с табачным бизнесом, но журналисты обнаружили связь новых владельцев со старыми. Официальные зарплаты работников фабрики составляют всего 6-7 тысяч гривен в месяц.

Bihus.info также рассказывает о приватизации и застройке участка вокруг Винниковского озера, которое после приватизации "высушили". Семья Козловского построила вокруг водоема комплекс отдыха. В 2022 году на месте озера был открыт элитный комплекс отдыха Emily Resort.