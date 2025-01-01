Объединение львовян, новый защитник для Динамо, контракт Салаха, возвращение Алабы. Главные новости за 31 декабря

Как гром среди ясного неба появилась информация об объединении "Руха" и "Карат". Руководители клубов решили создать одну боеспособную команду в городе Льва на базе "Карпат". Текущий сезон в УПЛ доиграют обе команды, а начиная с сезона 2025/2026 годов "Рух" сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Карпаты" же сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "Руха", причем некоторых уже с текущего сезона.

Киевляне могут усилиться центрбеком "Руха", который отправится вместе с командой на сборы 5 января. Уже по итогам этого сбора будет принято решение о сотрудничестве с игроком. Если Богдан хорошо проявит себя, то подпишет полноценный контракт с "Динамо", если нет, то останется в "Рухе" или перейдет в "Карпаты".

Как и ожидалось, "Ливерпуль" все же предложил новый контракт своей главной звезде. Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Египтянин в текущем сезоне демонстрирует чудеса результативности, забив 20 голов и отдав 17 ассистов в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Салах уже установил несколько рекордов АПЛ и у него будет возможность их улучшить.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хавбек выступал в составе бело-синих с 2015 года. За этот период вместе с командой Александр дважды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок, а также дважды завоевывал Суперкубок Украины. В текущем сезоне Андриевский играл мало, ведь в "Динамо" пришли Пихаленок и Рубчинский, что значительно усилило конкуренцию в центре поля. Андриевским интересуется "ЛНЗ" и ряд зарубежных клубов, поэтому вскоре Александр подпишет контракт с новым клубом.

Австрийский защитник "Реала" получил травму крестообразных связок колена еще 17 декабря 2023 и с того периода проходил реабилитацию. Если Алаба наберет свою лучшую форму, это будет значительным усилением для мадридцев, ведь травмирован еще один центрбек - Эдер Милитао. В текущем сезоне эту позицию закрывает опорник Чуамэни или молодой Рауль Асенсио.

Мадридский клуб планирует подписать контракт с правым защитником "Ливерпуля" Трентом Александром-Арнольдом. Из-за травмы Карвахаля эту позицию закрывает Лукас Васкес, хорошо поддерживающий атаку, но не слишком надежный в защите. "Реал" не прочь подписать игрока уже в январе, однако "Ливерпуль" не отпустит одного из своих лидеров, поэтому "сливочные" планируют подписать контракт с футболистом летом 2025 года, когда у игрока истечет договор с "Ливерпулем".