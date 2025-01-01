Грозный: Если Судаков и Шапаренко еще год-два останутся, то уже не поедут, как Гусев и Буяльский
По мнению специалиста, молодые звезды не смогут прогрессировать в родном чемпионате
Скріншот Megogo
Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный выразил мнение, что полузащитникам следует переходить в зарубежные клубы.
“Могу сказать, что Судакову и Шапаренко нужно уезжать из Премьер-лиги. Они очень талантливые игроки. Когда будут тренироваться с топовыми игроками в топовом клубе, то будут прогрессировать. Если они еще год-два останутся здесь, то не поедут, как Гусев и Буяльский”.
"Философия "Динамо" заключается в том, что они хотят оставить своих лидеров как личностей для следующих поколений. Я разговаривал с Игорем Михайловичем и он говорит: “Я бы хотел, чтобы они были примером”. Гусев не просто так тренером стал. Я думаю, что и Буяльский будет потом.
Я недавно и Ярмоленко читал [тренерские] лекции. Андрей – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером? Не знаю, менеджером высокого уровня точно будет", – цитирует Грозного Sportnews.
В нынешнем сезоне 22-летний Судаков забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 23 матчах за "Шахтер". В активе 26-летнего Шапаренко – 4 мяча и 9 голевых передач в 21 поединке в составе "Динамо".
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