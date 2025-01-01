Грозный: Если Судаков и Шапаренко еще год-два останутся, то уже не поедут, как Гусев и Буяльский

Известный футбольный тренер Вячеслав Грозный выразил мнение, что полузащитникам следует переходить в зарубежные клубы.

“Могу сказать, что Судакову и Шапаренко нужно уезжать из Премьер-лиги. Они очень талантливые игроки. Когда будут тренироваться с топовыми игроками в топовом клубе, то будут прогрессировать. Если они еще год-два останутся здесь, то не поедут, как Гусев и Буяльский”.

"Философия "Динамо" заключается в том, что они хотят оставить своих лидеров как личностей для следующих поколений. Я разговаривал с Игорем Михайловичем и он говорит: “Я бы хотел, чтобы они были примером”. Гусев не просто так тренером стал. Я думаю, что и Буяльский будет потом.

Я недавно и Ярмоленко читал [тренерские] лекции. Андрей – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером? Не знаю, менеджером высокого уровня точно будет", – цитирует Грозного Sportnews.