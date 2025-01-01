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1250 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага в первый день 2025 года

Общие новости

Потери врага превысили 790 тысяч

1250 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага в первый день 2025 года

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 1250 человек убитыми и ранеными, 13 бронемашин, 4 артсистемы и один вертолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 1 января 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - 790800 (+1250) человек ликвидировано
  • танков - 9672 (+4)
  • боевых бронированных машин - 20043 (+13)
  • артиллерийских систем - 21532 (+4)
  • РСЗВ - 1256 (0)
  • средства ПВО - 1032 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 330 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21131 (+50)
  • крылатые ракеты - 3003 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32675 (+49)
  • специальная техника - 3672 (+1)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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