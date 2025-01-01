1250 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага в первый день 2025 года
Потери врага превысили 790 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 1250 человек убитыми и ранеными, 13 бронемашин, 4 артсистемы и один вертолет.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на утро 1 января 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - 790800 (+1250) человек ликвидировано
- танков - 9672 (+4)
- боевых бронированных машин - 20043 (+13)
- артиллерийских систем - 21532 (+4)
- РСЗВ - 1256 (0)
- средства ПВО - 1032 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 330 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21131 (+50)
- крылатые ракеты - 3003 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 32675 (+49)
- специальная техника - 3672 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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