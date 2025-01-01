1250 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага в первый день 2025 года

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 1250 человек убитыми и ранеными, 13 бронемашин, 4 артсистемы и один вертолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на утро 1 января 2025 года ориентировочно составляют: