Украина остановила транспортировку российского газа - Минэнерго
"Историческое событие" (с)
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Решение принято в интересах национальной безопасности. Об этом информирует Министерство энергетики Украины.
"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - говорится в сообщении.
С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.
Европейский Союз готов к такому сценарию и способен получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.
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