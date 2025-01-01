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Украина остановила транспортировку российского газа - Минэнерго

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"Историческое событие" (с)

Украина остановила транспортировку российского газа - Минэнерго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Решение принято в интересах национальной безопасности. Об этом информирует Министерство энергетики Украины.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

Европейский Союз готов к такому сценарию и способен получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

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Украина Евросоюз Минэнерго война с россией
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Источник:
Міненерго
Опубликовал: Александр Бураков
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