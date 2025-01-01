Россия запустила в новогоднюю ночь более 100 дронов. Результаты работы ПВО
Отбивались от атаки 10 областей
Генштаб
В ночь на 1 января 2025 года противник атаковал 111-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в Россию и Беларусь.
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