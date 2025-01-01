Зеленский отреагировал на вражескую атаку в новогоднюю ночь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Россией дронами в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", - написал глава государства в Telegram.

В новороночную ночь российские оккупанты атаковали территорию Украины 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

На Печерске в Киеве обломками частично разрушены два верхних этажа жилого дома. Под завалами нашли тело женщины. Еще семь человек пострадали.