Зеленский отреагировал на вражескую атаку в новогоднюю ночь
Известно о погибшей женщине
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Россией дронами в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", - написал глава государства в Telegram.
В новороночную ночь российские оккупанты атаковали территорию Украины 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
На Печерске в Киеве обломками частично разрушены два верхних этажа жилого дома. Под завалами нашли тело женщины. Еще семь человек пострадали.
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