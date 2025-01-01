  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский отреагировал на вражескую атаку в новогоднюю ночь
В тренде

Зеленский отреагировал на вражескую атаку в новогоднюю ночь

Общие новости

Известно о погибшей женщине

Зеленский отреагировал на вражескую атаку в новогоднюю ночь

Getty Images_

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Россией дронами в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", - написал глава государства в Telegram.

В новороночную ночь российские оккупанты атаковали территорию Украины 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

На Печерске в Киеве обломками частично разрушены два верхних этажа жилого дома. Под завалами нашли тело женщины. Еще семь человек пострадали.

По теме
yellow-arrow
Россия запустила в новогоднюю ночь более 100 дронов. Результаты работы ПВО
yellow-arrow
Украина остановила транспортировку российского газа - Минэнерго
yellow-arrow
1250 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях врага в первый день 2025 года
Владимир Зеленский Shahed-136 война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости