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Подарок от ГУР. Хакеры атаковали крупную нефтекомпанию РФ

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Подарок от ГУР. Хакеры атаковали крупную нефтекомпанию РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали крупную нефтекомпанию РФ.

Источник сообщил, что атаке подверглась нефтекомпания "Лукойл". Поражены цифровые ресурсы компании. Из-за этого клиенты не смогли осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение.

Также под атаку ГУР попала российская компания, которая занимается производством умных онлайн-касс. Стали недоступны вебсайт, мобильное приложение, кассовая платежная система. Пользователи не могли войти в личный кабинет.

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Как сообщает источник, атака вызвала неудобства, так как потребители не смогли совершить покупки из-за сбоев в работе платежных систем.

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Источник:
hromadske
Опубликовал: Владислав Прийменко
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