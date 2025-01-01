Подарок от ГУР. Хакеры атаковали крупную нефтекомпанию РФ
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Getty Images/Global Images Ukraine
Хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали крупную нефтекомпанию РФ.
Источник сообщил, что атаке подверглась нефтекомпания "Лукойл". Поражены цифровые ресурсы компании. Из-за этого клиенты не смогли осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение.
Также под атаку ГУР попала российская компания, которая занимается производством умных онлайн-касс. Стали недоступны вебсайт, мобильное приложение, кассовая платежная система. Пользователи не могли войти в личный кабинет.
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Как сообщает источник, атака вызвала неудобства, так как потребители не смогли совершить покупки из-за сбоев в работе платежных систем.
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