Подарок от ГУР. Хакеры атаковали крупную нефтекомпанию РФ

Хакеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали крупную нефтекомпанию РФ.

Источник сообщил, что атаке подверглась нефтекомпания "Лукойл". Поражены цифровые ресурсы компании. Из-за этого клиенты не смогли осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение.

Также под атаку ГУР попала российская компания, которая занимается производством умных онлайн-касс. Стали недоступны вебсайт, мобильное приложение, кассовая платежная система. Пользователи не могли войти в личный кабинет.

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Как сообщает источник, атака вызвала неудобства, так как потребители не смогли совершить покупки из-за сбоев в работе платежных систем.