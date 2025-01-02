Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе в текущем календарном году. Сегодня мы поговорим об Артеме Степанове.

Рекордный дебютант

В конце ноября Украина получила своего самого молодого дебютанта в истории Лиги Чемпионов. И нет, это не Марино Пушич подогнал одного из юниоров "Шахтера" от турнирной безнадеги. Рекорд Дмитрия Чигринского побил юный форвард "Байера" Артем Степанов, в возрасте 17 лет 3 месяцев и 16 дней выйдя на замену в матче с "РБ Зальцбургом". Попутно центрфорвард стал и самым молодым игроком Леверкузена в ЛЧ (ранее рекорд принадлежал Хавертцу).

Но обстоятельства дебюта быстро приземляют. Степанов получил свое 17-минутное камео на фоне повреждений ЦН Бонифейса, теневого форварда Терье и десяток Адли с Хофманном. Фактически из живых в линии атаки оставались только Шик и Виртц. Резервной команды у "Байера" нет, как и команды U21, поэтому ближайшим резервистом оказался именно наш герой из команды U19.

И даже в таком положении Хаби Алонсо выпустил Степанова лишь на 73-й минуте при счете 5:0 в пользу своей команды. А Артем с тех пор так и не получил второго шанса, отсидев еще 4 матча на лавке в Бундеслиге, один в кубке и один в ЛЧ. Это была обычная попытка мотивировать молодого игрока академии на фоне кадрового кризиса. И молодому украинцу важно это осознавать, продолжая работу над своей игрой.

Проблемы в молодежной сборной

Хотя некоторые опасения уже имеются. В СМИ уже мелькала информация о непростом характере габаритного тинейджера. ТаТоТаке сообщало, что в сборной Украины U19 претензии к Степанову были как у штаба Владимири Езерского, так и у штаба Дмитрия Михайленко. Артема вызывали на первый селекционный сбор молодежной команды в сентябре, он отбегал тайм против Швейцарии и после его уже не звали. Игорь Цыганык невызов Степанова объяснял "проблемами с самооценкой", очевидно завышенной.

Полагаться на слухи не будем, и верить в абсолютный профессионализм тренеров тоже не станем. Но сразу два тренерских штаба сборной U19 Степанова у себя в команде не видят, и это факт. В команде 2006-07 годов рождения у нас есть парни из АЗ, "Уотфорда", "Гента" и еще нескольких немецких клубов, так что, вполне вероятно, речь о банально проигранной конкуренции.

Несистемная работа академии Байера

В "Байер" наш герой попал незадолго до своего 15-летия, покинув "Шахтер" спустя полгода после начала полномасштабной войны. Предварительно пробовался в "Баварии", но не срослось. Надо сказать, что новоявленный чемпион Германии подготовкой молодых талантов не славится. Еще до недавнего времени местная региональная молодёжь с большей радостью шла на просмотры "Кёльн", "Боруссию" Менхенгладбах и даже "Фортуну". А все, чем может похвастаться академия "фармацевтов" за последние 10 лет академия – Кай Хавертц (пришел в клуб в 11 лет) и периферийный игрок Бундестим Бенджамин Хенрикс из "РБ Лейпциг".

Бриллианта Флориана Виртца украли у "Кёльна" в возрасте 16 лет, где будущему таланту поколения не обещали даже тренировок с первой командой. Вырастить/дорастить двух будущих звезд атаки сборной Германии – уже большое достижение. Но на системном уровне имеются серьезные проблемы. Методологии подготовки устарели, свежих идей не хватает. Проблемы с подготовкой были даже в первой команде: Хаби Алонсо был шокирован техническим уровнем игроков Леверкузена и начал с тренировки базовых элементов, включая правильный прием мяча и постановка корпус.

За год до приезда Степанова в клубе попытались реформировать юношеские команды. Урвали сразу по несколько коучей из Ла Масии в команды U17 и U19. В плане скаутинга ориентировались на опыт "РБ Зальцбурга", высматривая игроков U16 и немного старше. Впрочем, системной работы снова не хватало: никто не занимался интеграцией иностранцев, а тинейджеров скупали по статистике в Инстате и хайповых подборках вундеркиндов. В обёртке "талантов поколения" в 2021-м завезли из "Барселоны" Икера Браво, из ​"Норшеллана" Зидана Сертдемира за немалые 2.5 млн евро, Роя Стёйра и еще пару талантливых ребят. Закончился "проект" быстро – первые три наиграли меньше 100 минут за первую команду, Зидан уехал обратно в Данию, а Браво за меньшие деньги ушел сидеть в "Удинезе". Словом, лифт из молодежки в первую команду не сработал. Похищение Виртца так и осталось единичной успешной операцией. А талантам калибра меньше Виртца и Хавертца редко удостаиваются внимания.

Подходящий физический профиль

Хочется верить, что Степанову этот стеклянный потолок пробить удастся. Возможно, дебют во взрослом футболе и был авансом, но на молодежном уровне он смотрелся очень прилично. 18+1 в прошлой кампании, 11+4 в 15 матчах юношеских ЛЧ и чемпионата Германии. А главное, у него есть подходящий игровой профиль. На уровне ровесников Степанов всегда разрывал за счет перевеса в атлетизме: имеет широкий корпус, 192 сантиметра роста и хорошую дистанционную скорость. Большие гарабиты и умение бежать за спину – это база для современного форварда, и этот профайл особенно актуален в Бундеслиге, чемпионате с большим количеством переходных фаз и атак на пространстве.

В немецком футболе последних лет торжествуют игроки профайла Complete Forward, которые способны и быть ориентиром для заброса из обороны, и бежать за спину, давая атаке глубину. Серу Гирасси из "Боруссии" Д добавляет к этому универсальный финишинг и тонкую игру в подыгрыше. Тюрам в Гладбахе был невероятен в силовом дриблинге и очень полезен во взаимодействии с партнерами. Коло Муани в "Айнтрахте" хуже ставил спину, но был убийственен в тразитах за счет умения тащить мяч и добротного сплава силы и скорости. Беньямину Шешко из Лейпцига не хватает финишинга и спокойной головы, но в остальном он напоминает Холанда по резкости, силе и идеальным открываниям. Бонифейс, главный №9 "Байера" тоже стремительно ворвался в лигу за счет динамизма, умопомрачительной мощи и изящной техники.

Проблема Степанова в том, что кроме физики ему предложить на таком уровне пока нечего. Ее было достаточно для доминации над сверстниками, и она же могла загнать его в классическую ловушку. Когда ты больше, сильнее и быстрее большинства соперников, над остальными частями игры работать реальной необходимости нет.

Функционал ЦН у Алонсо и перспективы в клубе

Форварды у Алонсо имеют относительно фиксированную роль, но только по меркам команды. ЦН, три ЦЗ и Фримпонг задают периметр, по которому растягивается соперник. Остальные движутся весьма произвольно. Баск просит ЦН смещаться в полуфланги, а не держаться в створе между ЦЗ. Так они помогают формировать фланговые перегрузы и создают партнерам адресат под доступный пас вперед с последующей скидкой форварда. Плюс так форварды чаще получают мячи перед штрафной вполоборота и имеют возможность сразу набрать ход – это то, что может быть удобно резкому Степанову. Хотя тонкой игрой в подыгрыше Артем на юношеском уровне и не отличался, а для Леверкузена это важно.

Артем довольно солидно открывается за спину защитникам, умея выждать свой момент. Но в системе Алонсо не менее важно думать о партнерах, ведь главное – создать пространство для Виртца. А для этого нужно уметь манипулировать защитниками и стягивать их на себя. Даже опытный Шик долго втягивался в роль, пока не осознал, что работа на команду окупается, и его движение создает свободу игрокам, которые и кормят его моментами. Юниору-голеадору такой функционал потащить будет нелегко.

Травматичность обоих форвардов первой команды дарит небольшую надежду. Но учитывая амбициозность нынешнего "Байера", на подарки Степанову больше рассчитывать не стоит. Алонсо легко тасует игроков, схемы и роли, и может обходиться и без форвардов при кадровом кризисе. Тинейджеров нынешний Леверкузен интегрирует не лучшим образом, и это явно не приоритет для клуба на данном этапе. Реальная возможность может открыться только в случае продажи Бонифейса в топ-клуб и понижении планки ожиданий клуба, когда Хаби Алонсо покинет "БайАрену". Так что Артему остается только выжимать максимум из тренировок вместе с первой командой и быть терпеливым.