Турецкий гранд заинтересовался вратарем Шахтера и сборной Украины

Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера решил уйти из клуба. Турецкий гранд составил шорт-лист из кандидатов на место голкипера. Там есть вратарь "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык.

"Желто-красные" могут побороться за украинского игрока Дмитрия Ризныка, который имеет контракт с донецким "Шахтером" до 2027 года.

"В клубе продолжают анализировать успешного игрока", — написали на сайте Ajansspor.

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Также в списке есть вратарь "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон, голкипер "Лацио" Иван Проведел, Валтер Бенитес из "ПСВ", контракт которого заканчивается в конце сезона; вратарь "Вердера" Майкл Зеттер.

Сейчас "Галатасарай" лидирует в турецкой Суперлиге, имея 44 балла и опережая второй "Фенербахче" на 8 баллов.

TransferMarkt оценивает Дмитрия Ризныка в 7 миллионов евро.