Турецкий гранд заинтересовался вратарем Шахтера и сборной Украины
Ого!
shakhtar.com
Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера решил уйти из клуба. Турецкий гранд составил шорт-лист из кандидатов на место голкипера. Там есть вратарь "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык.
"Желто-красные" могут побороться за украинского игрока Дмитрия Ризныка, который имеет контракт с донецким "Шахтером" до 2027 года.
"В клубе продолжают анализировать успешного игрока", — написали на сайте Ajansspor.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также в списке есть вратарь "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон, голкипер "Лацио" Иван Проведел, Валтер Бенитес из "ПСВ", контракт которого заканчивается в конце сезона; вратарь "Вердера" Майкл Зеттер.
Сейчас "Галатасарай" лидирует в турецкой Суперлиге, имея 44 балла и опережая второй "Фенербахче" на 8 баллов.
TransferMarkt оценивает Дмитрия Ризныка в 7 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Умер бывший игрок Динамо и Шахтера
- Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ - Источник
- Источник назвал игроков Руха, которых Карпаты хотят подписать в первую очередь
- В 41-летнем возрасте умер бывший украинский футболист
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО