Украинское дерби в АПЛ, состояние Довбика и решение Дибалы. Главные новости за 1 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей первого дня 2025 года.

"Арсенал" на выезде добыл волевую победу над "Брентфордом", единолично заняв вторую позицию в АПЛ. Украинец Егор Ярмолюк провел в составе "пчел" весь матч, в то время как соотечественник Александр Зинченко появился на поле лишь на последних минутах. Отставание от "Ливерпуля" таким образом для лондонцев сократилось до 6 пунктов.

Артём Довбик в среду пропустил открытую тренировочную сессию "Ромы". Впрочем, бить тревогу не стоит. Судя по всему, это решение штаба Раньери было вызвано предосторожность и желанием поберечь форварда перед римским дерби. "Рома" примет "Лацио" в воскресенье вечером.

Еще одна новость из Рима. Лидер "Ромы" Пауло Дибала принял решение остаться в клубе. По информации Николо Скиры, аргентинец отказался от ряда выгодных предложений из-за рубежа, в том числе и из Саудовской Аравии. Также в контракте игрока есть пункт об продлении контракта с "волками" еще на год.

"Ренн" всерьез намерен исправить провальный сезон. Ранее 12-я команда Лиги 1 пригласила экс-коуча сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. А теперь готовит серьезную закупку в зимнее окно. Первым новичком команды стал экс-капитан "Ланса" Секо Фофана, который стал 5-м самым дорогим трансфером в истории клуба.

Сага с переездом Трента Александер-Арнольда в "Реал" продолжает набирать обороты. Мадрид сделал второе предложение по выпускнику "Ливерпуля", повысив бид более чем в два раза. Но в Мерсисайде не спешат идти навстречу, даже несмотря на риск потери одного из лидеров на правах свободного агента.