Великобритания подготовила 200 украинских авиаторов.

По словам Генерального штаба ВСУ, авиаторы проходили в Британии базовую лётную, наземную и языковую подготовку. Это необходимо для обучения на F-16.

"Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях", - сообщили в Посольстве Великобритании в Украине (British Embassy Kyiv).

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Украинские пилоты также проходят обучение на F-16 в ещё нескольких странах, в частности в США. Подготовка проходит на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую закрыли.