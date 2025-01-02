Динамо отреагировало на российскую атаку по Киеву 1 января. Фото

"Динамо" отреагировало на российскую атаку по Киеву 1 января.

Киевский клуб опубликовал сторис в Instagram, на котором видно задымление из-за дрона в одном из повреждённых зданий столицы. Клуб внизу разместил хештег Россия – страна-террорист на английском языке.

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Напомним, что 1 января российские войска запустили по Украине 111 беспилотников по украинским городам. Защитники сбили 63 вражеских дрона, ещё 46 были локационно потеряны благодаря средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников и спасателей за работу и выложил фотографии последствий.