Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
Теперь потребность в собственной арене отпала
Фото - fcrukh.com
В апреле 2024 года львовский "Рух" заявил, что планирует построить новый стадион.
“Хотим до 5 000, возможно, 7 000 зрителей дотянем. Мы перестроим стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, делаем реорганизацию".
"Станем ли снова "Рух" Винники? Винники – это Львов, сейчас состоялась админреформа. Так же как Рясне, Сыхив - Львов и так далее", – говорил тогда гендиректор команды Игорь Дедышин.
Клубная арена "Руха" присоединится к списку стадионов, которые так и останутся на уровне разговоров или проектов. Но дополнительная футбольная инфраструктура для талантливой молодежи все же появится благодаря академии.
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