  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
В тренде

Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха

Общие новости
Обновлено

Теперь потребность в собственной арене отпала

Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха

Фото - fcrukh.com

Новина українською

В апреле 2024 года львовский "Рух" заявил, что планирует построить новый стадион.

“Хотим до 5 000, возможно, 7 000 зрителей дотянем. Мы перестроим стадион имени Богдана Маркевича в Винниках, делаем реорганизацию".

Читайте такжеДва футболиста УПЛ попали в топ-10 молодых защитников мира по игре в билдапе

"Станем ли снова "Рух" Винники? Винники – это Львов, сейчас состоялась админреформа. Так же как Рясне, Сыхив - Львов и так далее", – говорил тогда гендиректор команды Игорь Дедышин.

Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха - изображение 1

Клубная арена "Руха" присоединится к списку стадионов, которые так и останутся на уровне разговоров или проектов. Но дополнительная футбольная инфраструктура для талантливой молодежи все же появится благодаря академии.

По теме
yellow-arrow
Динамо отреагировало на российскую атаку по Киеву 1 января. Фото
yellow-arrow
Великобритания подготовила 200 украинских авиаторов
yellow-arrow
Турецкий гранд заинтересовался вратарем Шахтера и сборной Украины
Игорь Дедышин Рух (Львов) Богдан Маркевич Винники
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Спортивка, KDK
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости