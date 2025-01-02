Ротань: Президент поблагодарил за то, что мы вместе создали большую команду в маленьком городе

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился ожиданиями от команды во второй части сезона УПЛ.

“Мы будем бороться за то, чтобы и дальше считаться крутой командой с современным и разнообразным футболом. Перед отпуском наш президент Сергей Кузьменко поблагодарил за то, что в 2024 году все вместе создали большую команду в маленьком городе. Я бы хотел добавить, что это маленький город на самом деле с большим сердцем".

“Поэтому со своей стороны хочу заверить, что мой тренерский штаб и дальше так же искренне, вдохновенно и добросовестно будет работать. Чтобы потом снова поблагодарить всех, кто высоко оценивает нашу работу, а также тех, кто ее постоянно критикует и делает нас сильнее”, – сказал Ротань.

"Горожане" начнут вторую часть сезона с домашнего матча против "Зари".