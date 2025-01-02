Только 7 команд, кроме Полесья, побеждали Шахтер трижды подряд в период с 1992 года
Волки вошли в историю
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Житомирский клуб на положительной ноте завершил первую часть чемпионата. "Стая" в третий раз подряд обыграла "Шахтер". Для этого коллективу понадобилось всего 7 месяцев. С начала Независимости только "Динамо" быстрее оформляло три виктории в очных встречах с "горняками" за короткий промежуток (11 недель в 2018 году).
Самые длинные серии из поражений "Шахтера" в матчах против одной команды (с 1992 года):
- "Динамо" Киев – 7 (1994-1997);
- "Барселона" – 4 (2009, 2011, 2023);
- "Милан" – 4 (2004, 2007);
- "Динамо" Киев – 3 (2018);
- "Днепр" – 3 (2015-16);
- "Манчестер Сити" – 3 (2018-2019);
- "Реал" Мадрид – 3 (2021-2022);
- "Рома" – 3 (2018, 2021);
- "Полесье" – 3 (2024-...).
Соответственно среди украинских клубов к "волкам" подобное удавалось только "Динамо" и "Днепру".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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