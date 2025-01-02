Только 7 команд, кроме Полесья, побеждали Шахтер трижды подряд в период с 1992 года

Житомирский клуб на положительной ноте завершил первую часть чемпионата. "Стая" в третий раз подряд обыграла "Шахтер". Для этого коллективу понадобилось всего 7 месяцев. С начала Независимости только "Динамо" быстрее оформляло три виктории в очных встречах с "горняками" за короткий промежуток (11 недель в 2018 году).

Самые длинные серии из поражений "Шахтера" в матчах против одной команды (с 1992 года):

"Динамо" Киев – 7 (1994-1997);

– 7 (1994-1997); " Барселона " – 4 (2009, 2011, 2023);

" – 4 (2009, 2011, 2023); " Милан " – 4 (2004, 2007);

" – 4 (2004, 2007); "Динамо" Киев – 3 (2018);

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" Днепр " – 3 (2015-16);

" – 3 (2015-16); " Манчестер Сити " – 3 (2018-2019);

" – 3 (2018-2019); " Реал" Мадрид – 3 (2021-2022);

– 3 (2021-2022); " Рома " – 3 (2018, 2021);

" – 3 (2018, 2021); "Полесье" – 3 (2024-...).

Соответственно среди украинских клубов к "волкам" подобное удавалось только "Динамо" и "Днепру".