  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Только 7 команд, кроме Полесья, побеждали Шахтер трижды подряд в период с 1992 года
В тренде

Только 7 команд, кроме Полесья, побеждали Шахтер трижды подряд в период с 1992 года

Общие новости

Волки вошли в историю

Только 7 команд, кроме Полесья, побеждали Шахтер трижды подряд в период с 1992 года

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Житомирский клуб на положительной ноте завершил первую часть чемпионата. "Стая" в третий раз подряд обыграла "Шахтер". Для этого коллективу понадобилось всего 7 месяцев. С начала Независимости только "Динамо" быстрее оформляло три виктории в очных встречах с "горняками" за короткий промежуток (11 недель в 2018 году).

Самые длинные серии из поражений "Шахтера" в матчах против одной команды (с 1992 года):

  • "Динамо" Киев – 7 (1994-1997);
  • "Барселона" – 4 (2009, 2011, 2023);
  • "Милан" – 4 (2004, 2007);
  • "Динамо" Киев – 3 (2018);
Читайте такжеЗащитник Зари: Шахтер слишком далеко отпустил своего главного конкурента
  • "Днепр" – 3 (2015-16);
  • "Манчестер Сити" – 3 (2018-2019);
  • "Реал" Мадрид – 3 (2021-2022);
  • "Рома" – 3 (2018, 2021);
  • "Полесье" – 3 (2024-...).

Соответственно среди украинских клубов к "волкам" подобное удавалось только "Динамо" и "Днепру".

По теме
yellow-arrow
Украинское дерби в АПЛ, состояние Довбика и решение Дибалы. Главные новости за 1 января
yellow-arrow
Ротань: Президент поблагодарил за то, что мы вместе создали большую команду в маленьком городе
yellow-arrow
Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) ФК Днепр Манчестер Сити Милан Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости