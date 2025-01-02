Четыре танка и 20 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки
163 единицы техники
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В течение суток Силы обороны уничтожили 1370 оккупантов, 4 вражеских танка, 13 бронемашин и 20 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 792170 (+1370) человек,
- танков - 9676 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 20056 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 21552 (+20) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1032 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 330 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21200 (+69),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32729 (+54) ед,
- специальная техника - 3675 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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