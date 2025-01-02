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Четыре танка и 20 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки

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163 единицы техники

Четыре танка и 20 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки

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В течение суток Силы обороны уничтожили 1370 оккупантов, 4 вражеских танка, 13 бронемашин и 20 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 792170 (+1370) человек,
  • танков - 9676 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 20056 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 21552 (+20) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1032 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 330 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21200 (+69),
  • крылатые ракеты - 3003 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32729 (+54) ед,
  • специальная техника - 3675 (+3).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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