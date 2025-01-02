Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году
Есть надежда
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Канады в G7 в течение 2025 года поможет достичь стабильного и справедливого мира.
"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год - на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира.
Канада поддерживает Украину в битве за независимость с начала полномасштабного вторжения, и мы благодарны за всю оказанную помощь и сотрудничество со всеми партнерами в "Группе семи".
За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году.
Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны", - написал Зеленский в X.
Стоит заметить, что в 2024 году в G7 председательствовала Италия. В 2025 году председательство перешло к Канаде. G7 является неформальным политическим форумом, в состав которого входят Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Кроме них, во встречах участвует Европейский Союз, однако без права голосовать за проведение ежегодных собраний.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Глава украинского государства предложил увеличить финансирование производства украинского оружия.
Популярное сейчас
- Новичок Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб в ближайшее время
- Единогласно. BoxingScene определило лучшего боксера 2024 года
- АПЛ. Брентфорд – Арсенал 1:3. Мастерства Мбемо слишком мало, чтобы напугать канониров
- Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина