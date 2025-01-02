  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году
В тренде

Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году

Общие новости

Есть надежда

Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Канады в G7 в течение 2025 года поможет достичь стабильного и справедливого мира.

"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год - на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира.

Канада поддерживает Украину в битве за независимость с начала полномасштабного вторжения, и мы благодарны за всю оказанную помощь и сотрудничество со всеми партнерами в "Группе семи".

За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году.

Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны", - написал Зеленский в X.

Стоит заметить, что в 2024 году в G7 председательствовала Италия. В 2025 году председательство перешло к Канаде. G7 является неформальным политическим форумом, в состав которого входят Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Кроме них, во встречах участвует Европейский Союз, однако без права голосовать за проведение ежегодных собраний.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Глава украинского государства предложил увеличить финансирование производства украинского оружия.

По теме
yellow-arrow
Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский
yellow-arrow
Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные силы сообщили о ночной работе ПВО
yellow-arrow
Четыре танка и 20 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки
Украина Канада Владимир Зеленский G7 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости