Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Канады в G7 в течение 2025 года поможет достичь стабильного и справедливого мира.

"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год - на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира.

Канада поддерживает Украину в битве за независимость с начала полномасштабного вторжения, и мы благодарны за всю оказанную помощь и сотрудничество со всеми партнерами в "Группе семи".

За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году.

Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны", - написал Зеленский в X.