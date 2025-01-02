  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский
В тренде

Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский

Общие новости

50 лет!

Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 2 января, свой 50-й день рождения отмечает легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский. Всю клубную карьеру, если не считать аренды в столичные "ЦСКА" и "Динамо-2", футболист провел в стане "бело-синих".

В футболке киевлян он провел 636 официальных матчей и выиграл 31 трофей. На его счету также 92 поединка за сине-желтых.

Читайте такжеШовковский: Спасибо болельщикам за слова поддержки и за конструктивную критику

Шовковский четыре года работал помощником главного тренера национальной команды - сначала в штабе Андрея Шевченко, а затем - Александра Петракова.

В начале 2023 года Александр Владимирович вернулся в "Динамо" на должность ассистента главного тренера Мирчи Луческу. А в ноябре этого же года, когда румынский специалист подал в отставку, Шовковский стал исполняющим обязанности, после чего, одержав несколько побед подряд, его утвердили полноценным наставником.

Также стоит добавить, что сегодня день рождения у Владислава Ващука и Евгения Левченко.

Читайте такжеВацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом
По теме
yellow-arrow
Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные силы сообщили о ночной работе ПВО
yellow-arrow
Зеленский о председательстве Канады в G7: Надеемся достичь справедливого мира в 2025 году
yellow-arrow
Четыре танка и 20 артсистем. Генштаб подытожил российские потери за сутки
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости