Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский
50 лет!
fcdynamo.com
Сегодня, 2 января, свой 50-й день рождения отмечает легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский. Всю клубную карьеру, если не считать аренды в столичные "ЦСКА" и "Динамо-2", футболист провел в стане "бело-синих".
В футболке киевлян он провел 636 официальных матчей и выиграл 31 трофей. На его счету также 92 поединка за сине-желтых.
Шовковский четыре года работал помощником главного тренера национальной команды - сначала в штабе Андрея Шевченко, а затем - Александра Петракова.
В начале 2023 года Александр Владимирович вернулся в "Динамо" на должность ассистента главного тренера Мирчи Луческу. А в ноябре этого же года, когда румынский специалист подал в отставку, Шовковский стал исполняющим обязанности, после чего, одержав несколько побед подряд, его утвердили полноценным наставником.
Также стоит добавить, что сегодня день рождения у Владислава Ващука и Евгения Левченко.
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