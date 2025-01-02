Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные силы сообщили о ночной работе ПВО

В ночь на 2 января 2025 года противник выпустил 72 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе.