Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные силы сообщили о ночной работе ПВО
Было запущено более 70 БПЛА
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 2 января 2025 года противник выпустил 72 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе.
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