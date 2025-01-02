  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
В тренде

Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Общие новости

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего вратаря в комментариях

Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января Александр Шовковский празднует юбилей - ему исполняется 50 лет.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
yellow-arrow
Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Александр Шовковский
yellow-arrow
Не пропущен ни один беспилотник. Воздушные силы сообщили о ночной работе ПВО
Александр Шовковский Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости