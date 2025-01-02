Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бывшего вратаря в комментариях
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
2 января Александр Шовковский празднует юбилей - ему исполняется 50 лет.
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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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