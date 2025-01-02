Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира по медиафутболу
"UA Steel" сыграет против Турции
Фото: instagram.com/kingsleague
Сегодня, 2 января медийная сборная Украины "UA Steel" начнет свой путь на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает легенда мирового футбола Жерар Пике.
В своем первом матче украинская команда сыграет против Турции. Начало - в 18:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на Киевстар ТВ и на Twitch-канале Михаила Лебиги.
Второй матч "UA Steel" проведет 4 января, где встретится с победителем или проигравшим матча между Колумбией и Марокко.
К слову, накануне "UA Steel" в спарринге обыграл команду Саудовской Аравии (3:1). В составе сине-желтых голами отметились Панькив, Цопа и Коноплянка.
Турнир будет проходить в Италии с 1 по 12 января по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.
Заявку медийной сборной Украины можно посмотреть здесь.
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