Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира по медиафутболу

Сегодня, 2 января медийная сборная Украины "UA Steel" начнет свой путь на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает легенда мирового футбола Жерар Пике.

В своем первом матче украинская команда сыграет против Турции. Начало - в 18:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на Киевстар ТВ и на Twitch-канале Михаила Лебиги.

Второй матч "UA Steel" проведет 4 января, где встретится с победителем или проигравшим матча между Колумбией и Марокко.

К слову, накануне "UA Steel" в спарринге обыграл команду Саудовской Аравии (3:1). В составе сине-желтых голами отметились Панькив, Цопа и Коноплянка.

Турнир будет проходить в Италии с 1 по 12 января по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.

Заявку медийной сборной Украины можно посмотреть здесь.