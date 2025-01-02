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Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира по медиафутболу

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"UA Steel" сыграет против Турции

Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира по медиафутболу

Фото: instagram.com/kingsleague

Новина українською

Сегодня, 2 января медийная сборная Украины "UA Steel" начнет свой путь на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает легенда мирового футбола Жерар Пике.

В своем первом матче украинская команда сыграет против Турции. Начало - в 18:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на Киевстар ТВ и на Twitch-канале Михаила Лебиги.

Второй матч "UA Steel" проведет 4 января, где встретится с победителем или проигравшим матча между Колумбией и Марокко.

К слову, накануне "UA Steel" в спарринге обыграл команду Саудовской Аравии (3:1). В составе сине-желтых голами отметились Панькив, Цопа и Коноплянка.

Турнир будет проходить в Италии с 1 по 12 января по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.

Заявку медийной сборной Украины можно посмотреть здесь.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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