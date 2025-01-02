Турция - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по медиафутболу

Сегодня, 2 января медийная сборная Украины "UA Steel" начнет свой путь на турнире Kings World Cup Nations. В своем первом матче украинская команда сыграет против Турции. Старт игры - в 18:00 по киевскому времени.

Заявку медийной сборной Украины можно посмотреть здесь.

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Напомним, турнир будет проходить в Италии с 1 по 12 января по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.

Смотреть трансляцию можно будет на платформе Киевстар ТВ и на Twitch-канале Михаила Лебиги.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>