  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Турция - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по медиафутболу
В тренде

Турция - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по медиафутболу

Общие новости

Турция - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.01.2025 ⋇ Kings World Cup Nations на UA-Футбол

Турция - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по медиафутболу

Фото: instagram.com/kingsleague

Новина українською

Сегодня, 2 января медийная сборная Украины "UA Steel" начнет свой путь на турнире Kings World Cup Nations. В своем первом матче украинская команда сыграет против Турции. Старт игры - в 18:00 по киевскому времени.

Заявку медийной сборной Украины можно посмотреть здесь.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, турнир будет проходить в Италии с 1 по 12 января по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.

Смотреть трансляцию можно будет на платформе Киевстар ТВ и на Twitch-канале Михаила Лебиги.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны - глава Минэнерго
yellow-arrow
Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате мира по медиафутболу
yellow-arrow
Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
UA Steel
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости