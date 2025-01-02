Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны - глава Минэнерго
ДТЕК
Россияне продолжают обстреливать и разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы со времен полномасштабного вторжения.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости".
"Это действительно был самый сложный год (2024-й, - ред.). Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, - ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м году - гораздо заранее, с марта месяца.
Если говорить о массированных ударах - это преимущественно применение всех видов ракет, которые есть на вооружении, плюс для ударов по энергетике они используют ракеты с кассетной частью, что наносит гораздо больший ущерб и требует больше времени на восстановление", - отметил Галущенко.
В 2024 году россияне совершили 13 массовых атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Чаще всего под прицелом врага были энергообъекты во Львовской и Ивано-Франковской областях.
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