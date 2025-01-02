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Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны - глава Минэнерго

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Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны - глава Минэнерго

ДТЕК

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Россияне продолжают обстреливать и разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы со времен полномасштабного вторжения.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это действительно был самый сложный год (2024-й, - ред.). Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, - ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м году - гораздо заранее, с марта месяца.

Если говорить о массированных ударах - это преимущественно применение всех видов ракет, которые есть на вооружении, плюс для ударов по энергетике они используют ракеты с кассетной частью, что наносит гораздо больший ущерб и требует больше времени на восстановление", - отметил Галущенко.

В 2024 году россияне совершили 13 массовых атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Чаще всего под прицелом врага были энергообъекты во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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GastraleR (Запорожье)
02.01.2025 в 12:01
знаю что пропустил гол от Словении с центра поля и Украина пролетела мимо чемпионата.
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Комментарии 1
GastraleR (Запорожье)
02.01.2025 в 12:01
знаю что пропустил гол от Словении с центра поля и Украина пролетела мимо чемпионата.
Ответить
0
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