Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны - глава Минэнерго

Россияне продолжают обстреливать и разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. 2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы со времен полномасштабного вторжения.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Это действительно был самый сложный год (2024-й, - ред.). Потому что, если даже анализировать те удары, которые были в 2022 и 2023 годах, то они (россияне, - ред.) там начинали, например, с 10 октября массированные удары. В 2024-м году - гораздо заранее, с марта месяца.

Если говорить о массированных ударах - это преимущественно применение всех видов ракет, которые есть на вооружении, плюс для ударов по энергетике они используют ракеты с кассетной частью, что наносит гораздо больший ущерб и требует больше времени на восстановление", - отметил Галущенко.