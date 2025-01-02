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Легионер Александрии поделился мыслями о Зеленском

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Легионер Александрии поделился мыслями о Зеленском

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра лаконично ответил на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском.

- Наш президент Владимир Зеленский ранее был актером. Как он вам в роли лидера воюющей страны?

- Я не очень хорошо его знаю, но он очень мужественный человек, - сказал Безерра.

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ФК Александрия УПЛ президент Владимир Зеленский война с россией Безерра
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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