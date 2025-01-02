Легионер Александрии поделился мыслями о Зеленском
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Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра лаконично ответил на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском.
- Наш президент Владимир Зеленский ранее был актером. Как он вам в роли лидера воюющей страны?
- Я не очень хорошо его знаю, но он очень мужественный человек, - сказал Безерра.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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