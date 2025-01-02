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Подоляк: Любые разговоры о переговорах с Россией - это иллюзия

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Подоляк: Любые разговоры о переговорах с Россией - это иллюзия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мирных переговоров с Россией сейчас не может быть, поскольку страну-агрессора не заставили заплатить достаточно высокую цену за развязанную в Украине войну. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Много говорят о переговорах, но это иллюзия. Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - приводит слова Подоляка BBC.

В публикации издания говорится, что сейчас украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров успел отклонить "мирные предложения" команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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