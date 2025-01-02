ГУР назвал количество уничтоженных вражеских Ми-8 после атаки морского дрона Magura V5

Украинские разведчики уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море, еще один - поврежден. Об этом пишет Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны в Facebook.

"Рекорд обновлен - ракетные "Магуры" в Черном море поразили три вертолета рф: два уничтожены и один поврежден Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - говорится в сообщении.