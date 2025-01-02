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ГУР назвал количество уничтоженных вражеских Ми-8 после атаки морского дрона Magura V5

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ГУР назвал количество уничтоженных вражеских Ми-8 после атаки морского дрона Magura V5

фото: Олександр Синиця

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Украинские разведчики уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море, еще один - поврежден. Об этом пишет Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны в Facebook.

"Рекорд обновлен - ракетные "Магуры" в Черном море поразили три вертолета рф: два уничтожены и один поврежден

Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - говорится в сообщении.

31 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его воины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Александр Бураков
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