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С украинским футболистом в составе. TransferMarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, завершивших карьеру в 2024 году. Фото

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С украинским футболистом в составе. TransferMarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, завершивших карьеру в 2024 году. Фото

Фото: Cracovia

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TransferMarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, завершивших карьеру в 2024 году.

Украинский футболист Евгений Коноплянка попал в эту элитную команду.

Полный список:

  • Вратарь: Клаудио Браво
  • Защитники: Рафаэль Варан, Жоэль Матип, Пепе
  • Полузащитники: Тьяго Алькантара, Андреас Иньеста, Тони Кроос
  • Нападающие: Нани, Евгений Коноплянка, Маруан Феллайни, Синдзи Оказаки

Последним клубом Евгения Коноплянки был ЧФР Клуж, за который он сыграл 4 матча. Украинский вингер большинство игр провёл за "Днепр" (212 поединков), в котором забил 45 голов и отдал 40 ассистов.

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Также в Украинской Премьер-Лиге Коноплянка играл за "Шахтёр" (2019 – 2022). В 46-ти поединках он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Помимо украинских клубов Евгений Коноплянка играл в "Севилье", "Шальке" и "Краковии"

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Евгений Коноплянка
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Источник:
TransferMarkt
Опубликовал: Владислав Прийменко
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