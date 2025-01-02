С украинским футболистом в составе. TransferMarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, завершивших карьеру в 2024 году. Фото
Даже не верится, что некоторые из них так решили
Фото: Cracovia
TransferMarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, завершивших карьеру в 2024 году.
Украинский футболист Евгений Коноплянка попал в эту элитную команду.
Полный список:
- Вратарь: Клаудио Браво
- Защитники: Рафаэль Варан, Жоэль Матип, Пепе
- Полузащитники: Тьяго Алькантара, Андреас Иньеста, Тони Кроос
- Нападающие: Нани, Евгений Коноплянка, Маруан Феллайни, Синдзи Оказаки
Последним клубом Евгения Коноплянки был ЧФР Клуж, за который он сыграл 4 матча. Украинский вингер большинство игр провёл за "Днепр" (212 поединков), в котором забил 45 голов и отдал 40 ассистов.
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Также в Украинской Премьер-Лиге Коноплянка играл за "Шахтёр" (2019 – 2022). В 46-ти поединках он забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
Помимо украинских клубов Евгений Коноплянка играл в "Севилье", "Шальке" и "Краковии"
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Источник:TransferMarkt
Опубликовал: Владислав Прийменко
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