Минобороны сократило сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца
Это достигнуто благодаря оптимизации процесса
Ксения Кулешова/Bloomberg
Украинскому Министерству обороны удалось сократить сроки подготовки пилотов на истребителях F-16 почти на три месяца.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью для "АрмияИнформ".
Это достигнуто благодаря оптимизации процесса получения курсантами свидетельства частного пилота в рамках программы НАТО DEEP.
"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", - рассказал он.
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