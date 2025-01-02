Минобороны сократило сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца

Украинскому Министерству обороны удалось сократить сроки подготовки пилотов на истребителях F-16 почти на три месяца.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью для "АрмияИнформ".

Это достигнуто благодаря оптимизации процесса получения курсантами свидетельства частного пилота в рамках программы НАТО DEEP.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", - рассказал он.