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Минобороны сократило сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца

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Это достигнуто благодаря оптимизации процесса

Минобороны сократило сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца

Ксения Кулешова/Bloomberg

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинскому Министерству обороны удалось сократить сроки подготовки пилотов на истребителях F-16 почти на три месяца.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью для "АрмияИнформ".

Это достигнуто благодаря оптимизации процесса получения курсантами свидетельства частного пилота в рамках программы НАТО DEEP.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", - рассказал он.

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