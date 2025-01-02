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Россияне разрушили сине-желтую стелу на въезде в Покровск. ФОТО

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РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами

Россияне разрушили сине-желтую стелу на въезде в Покровск. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Покровску Донецкой области, в результате атаки была разрушена сине-желтая стела с названием города, расположенная на въезде.

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Об этом сообщает покровская городская военная администрация.

"Утро для Покровска началось с очередной атаки врага. Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадала городская инфраструктура. Одним из последствий разрушений стала стела на въезде в город - взрыв повредил конструкцию, и одну из ее букв отбросило к дороге", - говорится в сообщении.

Также украинский военный, связист Павел Вышебаба рассказал, что увидел разрушенную стелу, когда ехал на задание. Букву "П" с надписи "Покровск" отбросило к дороге.

Военный решил забрать ее и положил в багажник, поскольку считает, что такие символы должны войти в будущий музей российско-украинской войны как артефакты.

"Такие обломки истории, на мой взгляд, принадлежат украинской нации, и их нельзя выставлять на аукцион. Слишком большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым", - написал Вышебаба.

Россияне разрушили сине-желтую стелу на въезде в Покровск. ФОТО - изображение 1
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