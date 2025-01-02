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"Как за**ало это все", - Милевский отреагировал на новогоднюю атаку шахедами Киева. ФОТО

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"Как за**ало это все", - Милевский отреагировал на новогоднюю атаку шахедами Киева. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Динамо" Артем Милевский отреагировал на очередную российскую атаку "шахедов" по Киеву в новогоднюю ночь, вследствие чего погибло 2 человека.

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"Первое января. Как за**ало это все. Тупо бл*дь дурдом", – написал в сторис Instagram Милевский.

"Как за**ало это все", - Милевский отреагировал на новогоднюю атаку шахедами Киева. ФОТО - изображение 1
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