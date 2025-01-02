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Шевченко: Для Украины футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости

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Андрей Николаевич рассказал итальянским СМИ об украинском футболе

Шевченко: Для Украины футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости

instagram.com/andriyshevchenko

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Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко рассказал итальянским СМИ, как в Украине обстоят дела со спортом №1.

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"Ситуация в Украине очень сложная из-за продолжающейся войны. Матчи проходят по строгому протоколу безопасности, часто без зрителей и в регионах, где риск минимален. Наши клубы и сборные принимают участие в местных и международных турнирах.

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Для нас футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости. УАФ делает все возможное, чтобы поддержать игроков, тренеров и болельщиков, гарантируя проведение матчей даже в эти сложные времена", – сказал Шевченко.

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Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Михаил Черныш
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