Шевченко: Для Украины футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко рассказал итальянским СМИ, как в Украине обстоят дела со спортом №1.

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"Ситуация в Украине очень сложная из-за продолжающейся войны. Матчи проходят по строгому протоколу безопасности, часто без зрителей и в регионах, где риск минимален. Наши клубы и сборные принимают участие в местных и международных турнирах.

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Для нас футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости. УАФ делает все возможное, чтобы поддержать игроков, тренеров и болельщиков, гарантируя проведение матчей даже в эти сложные времена", – сказал Шевченко.