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"Не лучшие времена", - Шевченко оценил ситуацию в Милане

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Не лучший сезон для Милана

"Не лучшие времена", - Шевченко оценил ситуацию в Милане

Фото: Instagram

Новина українською

Легенда "Милана" и президент УАФ Андрей Шевченко оценил ситуацию в миланской команде, которая на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.

"Очевидно, что он сейчас переживает не самое лучшее время. Но я надеюсь, что в будущем клуб сможет принять лучшие решения, чтобы уважать свою историю и вернуться к хорошим спортивным результатам", – сказал Шевченко.

Напомним, что также недавно в "Милане" произошла смена тренера. Вместо Паулу Фонсеки был назначен Сержиу Консейсау.

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Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Михаил Черныш
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