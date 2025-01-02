"Не лучшие времена", - Шевченко оценил ситуацию в Милане
Не лучший сезон для Милана
Фото: Instagram
Легенда "
"Очевидно, что он сейчас переживает не самое лучшее время. Но я надеюсь, что в будущем клуб сможет принять лучшие решения, чтобы уважать свою историю и вернуться к хорошим спортивным результатам", – сказал Шевченко.
Напомним, что также недавно в "Милане" произошла смена тренера. Вместо Паулу Фонсеки был назначен Сержиу Консейсау.
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