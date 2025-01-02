"Не лучшие времена", - Шевченко оценил ситуацию в Милане

Легенда " Милана " и президент УАФ Андрей Шевченко оценил ситуацию в миланской команде, которая на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.

"Очевидно, что он сейчас переживает не самое лучшее время. Но я надеюсь, что в будущем клуб сможет принять лучшие решения, чтобы уважать свою историю и вернуться к хорошим спортивным результатам", – сказал Шевченко.

Напомним, что также недавно в "Милане" произошла смена тренера. Вместо Паулу Фонсеки был назначен Сержиу Консейсау.