ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области
Подтвержденная информация от Генштаба ВСУ
Оперативно-тактичне угруповання Схід
Вооруженные Силы Украины сегодня, 2 января, осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, что в Курской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, во время удара были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.
"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", - сообщили в Генштабе.
Вооруженные Силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.
Напомним, сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области.
"Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого", - написал он.
Напомним, 810-я бригада морской пехоты РФ сейчас базируется во временно оккупированном Севастополе. Однако часть подразделения участвует в боевых действиях на Курском направлении.
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