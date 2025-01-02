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ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области

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Подтвержденная информация от Генштаба ВСУ

ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области

Оперативно-тактичне угруповання Схід

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные Силы Украины сегодня, 2 января, осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, что в Курской области.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, во время удара были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", - сообщили в Генштабе.

Вооруженные Силы Украины неустанно будут продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Напомним, сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что 2 января был нанесен удар по российским оккупантам в Курской области.

"Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого", - написал он.

Напомним, 810-я бригада морской пехоты РФ сейчас базируется во временно оккупированном Севастополе. Однако часть подразделения участвует в боевых действиях на Курском направлении.

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