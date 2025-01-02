Сборная Украины уступила Турции в первом матче ЧМ по медиафутболу

Медийная сборная Украины "UA Steel" уступила в первом матче на турнире Kings World Cup Nations, организацией которого занимается бывший футболист "Барселоны" Жерар Пике.

Украинская команда, в составе которой играли Евгений Коноплянка, Денис Олейник и Денис Бойко, уступила сборной Турции с разгромным счетом — 5:0. В целом для нашей команды это был третий матч на таком уровне. До этого "сине-желтые" проиграли в двух поединках против Бразилии и Японии.

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Напомним, что турнир Kings World Cup Nations проходит в Италии с 1-го по 12-е января по швейцарской системе.

Следующий матч – 4 января, либо с Марокко, либо с Колумбией.