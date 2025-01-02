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Сборная Украины уступила Турции в первом матче ЧМ по медиафутболу

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Начали с поражения

Сборная Украины уступила Турции в первом матче ЧМ по медиафутболу

фото из соцсетей

Новина українською

Медийная сборная Украины "UA Steel" уступила в первом матче на турнире Kings World Cup Nations, организацией которого занимается бывший футболист "Барселоны" Жерар Пике.

Украинская команда, в составе которой играли Евгений Коноплянка, Денис Олейник и Денис Бойко, уступила сборной Турции с разгромным счетом — 5:0. В целом для нашей команды это был третий матч на таком уровне. До этого "сине-желтые" проиграли в двух поединках против Бразилии и Японии.

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Напомним, что турнир Kings World Cup Nations проходит в Италии с 1-го по 12-е января по швейцарской системе.

Следующий матч – 4 января, либо с Марокко, либо с Колумбией.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.01.2025 в 19:07
посмотрите на этот состав и всё поймёте--одни клоуны
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
02.01.2025 в 19:07
посмотрите на этот состав и всё поймёте--одни клоуны
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Просто Квашин (Харків)
02.01.2025 в 19:28
Клоун в Україні один - це ти, пархатий ка.цап !
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