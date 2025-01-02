"Саботаж Зеленского", - Фицо угрожает ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство обсудит меры в ответ на прекращение Украиной транзита российского газа.

Об этом Фицо сказал в обращении в Facebook.

Фицо назвал прекращение транзита российского газа через Украину в Словакию "саботажем Зеленского", заявив, что из-за этого убытки для его страны составляют 500 миллионов евро в год.

Он подтвердил, что представители словацкого правительства будут обсуждать вопрос прекращения транзита в Брюсселе в следующий вторник, 7 января.

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По словам премьера, для Словакии единственным выходом из ситуации является либо возобновление транзита газа, либо компенсация потери "почти 500 миллионов евро государственных финансов".

После переговоров в Брюсселе премьер-министр Словакии планирует созвать совет коалиции, а затем заседание кабинета министров, на котором партнеры по коалиции обсудят соответствующие меры.

"От имени Smer-SD (партия Фицо. – Ред.) я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и о значительном сокращении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словацкой Республики", – подчеркнул Фицо.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.