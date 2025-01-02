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Шевченко: Поддержка Западом Украины была решающей

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Но акценты могут сместиться

Шевченко: Поддержка Западом Украины была решающей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images

Новина українською

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко рассказал итальянским СМИ о поддержке Запада в войне с Россией.

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"Поддержка Запада была решающей для того, чтобы помочь Украине защитить себя и отстаивать ценности свободы, демократии и единства. Однако со временем глобальное внимание может сместиться.

Чтобы этого не произошло, мы должны продолжать делиться своей историей, подчеркивая, что эта война не только локальная, что это борьба за универсальные принципы.

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Демонстрируя стойкость нашего народа и то, как глобальны ставки, мы можем держать Украину в центре внимания. Я использую свой голос и свою платформу, чтобы рассказать миру о нашей борьбе", – сказал Шевченко.

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Источник:
Il Messaggero
Опубликовал: Михаил Черныш
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