Шевченко: Поддержка Западом Украины была решающей

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко рассказал итальянским СМИ о поддержке Запада в войне с Россией.

"Поддержка Запада была решающей для того, чтобы помочь Украине защитить себя и отстаивать ценности свободы, демократии и единства. Однако со временем глобальное внимание может сместиться.

Чтобы этого не произошло, мы должны продолжать делиться своей историей, подчеркивая, что эта война не только локальная, что это борьба за универсальные принципы.