Шевченко: Поддержка Западом Украины была решающей
Но акценты могут сместиться
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images
Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко рассказал итальянским СМИ о поддержке Запада в войне с Россией.
"Поддержка Запада была решающей для того, чтобы помочь Украине защитить себя и отстаивать ценности свободы, демократии и единства. Однако со временем глобальное внимание может сместиться.
Чтобы этого не произошло, мы должны продолжать делиться своей историей, подчеркивая, что эта война не только локальная, что это борьба за универсальные принципы.
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Демонстрируя стойкость нашего народа и то, как глобальны ставки, мы можем держать Украину в центре внимания. Я использую свой голос и свою платформу, чтобы рассказать миру о нашей борьбе", – сказал Шевченко.
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