Сергей Ковалец: Об ультиматуме от Днепра, предновогодней травме, доверии Лобановского и рискованном предложении Подолья

Как уже сообщал UA-Футбол, в разгар осенней части сезона-2024/25 у руля хмельницкого "Подолья" появился новый главный тренер – Сергей Ковалец. Бывший полузащитник сборной Украины свои первые шаги в профессиональном футболе делал именно на Хмельниччине, откуда попал в киевское "Динамо". Сначала он занимался в ДЮСШ родного Красилова, затем играл за тамошнюю команду "Случ", из которой был приглашен в "Подолье". О своем первом пришествии в хмельницкую команду, как и о событиях, которые были в его дальнейшей карьере, он рассказал корреспонденту UA-Футбол.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА МОЛОДОГО ФУТБОЛИСТА

- В сезоне-1986, как и в трех предыдущих, по регламенту чемпионата СССР в команде второй лиги должно было находиться двое футболистов в возрасте до 18 лет, - вспоминает Ковалец. – Один из них в обязательном порядке обязан был быть на поле. Так вот, в том сезоне я дебютировал в "Подолье", которое тренировал известный специалист Иштван Секеч. В команде тогда играло много опытных футболистов, среди которых были и прошедшие школу высшей лиги - такие, как Игорь Мосора, Петр Ушаков, Эдуард Валенко, Леонид Пасемчук, Виктор Муравский, Виталий Бугай, Степан Ныч... Вместе с футболистами среднего возраста и молодыми они сумели занять почетное восьмое место среди 28 участников. Но осенью подошел срок служить и я попал в армейскую команду "Звезда" (Бердичев). После службы вернулся в "Подолье", где в сезоне-1989 удалось завоевать место в основном составе. Тогда за хмельницкую команду играл известный впоследствии бомбардир Игорь Ниченко, с которым мы много забивали. За время, проведенное в том чемпионате, мы с ним на пару записали треть голов "Подолья".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Неудивительно, что ваша игра привлекла внимание селекционеров киевского "Динамо", которые нередко смотрели матчи с участием "Подолья".

- В разгар сезона-1989 у меня было уже несколько предложений. Кроме "Динамо" интерес ко мне проявлял и днепропетровский "Днепр". Разумеется, о существовании этих двух вариантах Иштван Секеч был в курсе. Он, как опытный наставник понимал, что это обычный процесс в футболе, когда тот или иной успешно действующий игрок попадает в сферу внимания именитых клубов. Так вышло и со мной. Секеч по-отечески пытался поделиться со мной своим мнением, дать полезный совет. Узнав о том, что днепропетровский клуб вроде хочет заключить со мной сделку, он порекомендовал не торопиться с решением. "Насколько мне известно, "Динамо" о тебе также речь ведет. Так что смотри сам".

- И что же вы решили?

- Иштвану Секечу я ответил, что пока никуда не планирую переходить, так как есть желание доиграть в "Подолье" сезон до конца. И это при том, что главный тренер не исключал вариант моего летнего перехода в киевский клуб, ведь в таком случае я бы имел время для адаптации на новом месте. Но события разворачивались по-другому…

- Неужели вмешался "Днепр"?

- Именно. Когда "Подолье" приехало на календарную игру в Кривой Рог с "Кривбассом", там меня нашел представитель днепропетровского клуба Рохус Шох, старший брат выступавшего тогда в "Днепре" Антона Шоха. В той ситуации Иштван Секеч дал мне совет: "Поезжай в Днепропетровск, но ничего не подписывай". Шох тогда забрал меня в Днепропетровск, и хотя я не собирался ничего подписывать, все же это сделал. В тот момент мне, 20-летнему парню, трудно было справиться с волнением и психологическим давлением, возникшим во время визита в днепропетровский клуб.

МЕЖДУ ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ И КИЕВОМ

- Что и говорить, интересная смена сюжета…

- После того, как я написал заявление в "Днепр", меня отправили обратно в Кривой Рог. Рейсовым автобусом. А тот, как назло, в пути взял – и сломался. И это в разгар июля, когда стояла сильная жара! Ничего другого не оставалось, как ждать, пока "Икарус" отремонтируют. Тем временем вечерело, и пассажиров нашего транспортного средства подобрал другой автобус. В гостиницу в Кривом Роге, где остановилось "Подолье", я добрался уже в полночь. А на следующий день мы встретились с "Кривбассом", которому уступили с минимальным счетом 1:2. Неудивительно, что после путешествия в Днепропетровск в том матче я выглядел не лучшим образом, так как был очень утомлен.

- А как же вариант с "Динамо"?

- Звоню в "Днепр" и говорю: "Я не буду переходить в ваш клуб". А мне отвечают в ультимативной форме: "Ты же подписал заявление, мы тебя на завод работать отправим!". В то время в трудовых книжках футболистов еще не указывалась такая профессия, как футболист. В клубах, которые защищали спортивную честь того или другого предприятия или организации, зачастую вписывали должность "Инструктор по спорту", "Слесарь" или что-то в этом роде. По правде говоря, тогда я немного испугался. Однако Секеч меня успокоил: "Ничего они не сделают, ведь ты только заявление подписал - а этого недостаточно". В общем, переходить в "Днепр" я не стал. А через какое-то время в Хмельницкий за мной приехал из "Динамо" Олег Базилевич, он тогда был одним из тех, кто отвечал за селекцию. Я ему сказал о своем желании доиграть сезон в "Подолье". При этом пообещал, что потом приеду именно в "Динамо". Я ему так и сказал: "Обещаю. Это ведь мечта любого украинского парня - играть в такой команде!". Базилевич мне поверил и вернулся в Киев.

- Вы его не подвели?

- Нет. После данного Олегу Петровичу обещания продолжал играть во второй лиге за хмельницкую команду. При этом из поля зрения представителей динамовского штаба я не исчезал. Когда "Подолье" играло с ирпеньским "Динамо", за моей игрой следил еще один представитель столичного клуба - Владимир Онищенко. После этого динамовцы пришли к окончательному выводу насчет моего приглашения в киевскую команду. В итоге с "Динамо" я заключил соглашение, кажется, в октябре. Однако сезон-1989 я все же доигрывал в Хмельницком, куда вернулся после визита в Киев. В "Динамо" же приехал в ноябре.

- Дебютировать в составе новой команды в том году не успели?

- Не успел. Хотя в штат "Динамо" уже был зачислен. Тогда киевляне как раз играли в 1/8 финала Кубка УЕФА, а их очередным соперником была итальянская "Фиорентина". Хотя я в то время не был заявлен и не имел права играть за динамовцев, Валерий Лобановский все же взял меня на выезд. Как я понимаю, прежде всего для того, чтобы я проникся динамовской атмосферой, как можно скорее стал привыкать к новым условиям. До этого за границей я был дважды в Болгарии, куда ездил с "Подольем" - а тут сразу же Италия!

ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕД ДЕБЮТОМ

- И как впечатления от визита в капиталистическую страну?

- Помнится, когда мы прилетели во Флоренцию, в отеле меня поселили в одном номере с Василием Рацем. Я тогда еще не был избалован зарубежьем, поэтому многое было для меня в диковинку. Например, не знал, как в гостинице открывать краны в ванной комнате, как включать свет - сами понимаете, какая за рубежом была тогда сантехника и электроника! Пришли в гостиничный ресторан, а там такой выбор блюд, что сразу же теряешься. Думаешь: брать пиццу или лазанью, блюда с мясом или морепродуктами? Был удивлен и на стадионе. Перед игрой наша команда вышла на разминку, а я, чтобы пробежаться, двинулся из подтрибунного помещения следом. И тут увидел, как фанаты "Фиорентины" начали бросать в нас лирами – монетами по полкилограмма (улыбается)! Ничего другого не оставалось, как пришлось снова вернуться обратно, чтобы уберечься. И только тогда, когда вышла на поле "Фиорентина", вышли и динамовцы. К сожалению, мои приятные впечатления о первых днях пребывания в легендарной команде испортил итог игры с флорентийцами – "Динамо" проиграло 0:1. В матче, в котором наша команда с 35-й минуты играла вдесятером после удаления Ивана Яремчука, единственный мяч забил Роберто Баджо. В последней четверти поединка Владимир Бессонов поскользнулся на мокром поле, и игрок "Фиорентины" умышленно воткнулся в него, заработав пенальти. Ну а в ответном матче в Киеве "Динамо" не удалось отыграться, так как газон был промерзшим и действия футболистов обеих команд больше походили на фигурное катание, чем на футбол. Кстати, именно после того поединка тема искусственного обогрева поля стала очень острой.

- Дебют в футболке киевского "Динамо" помните?

- А как же! Это произошло в августе 1990 года, в матче с командой, которой годом ранее я отказал в пользу "Динамо" - днепропетровским "Днепром". В том поединке минуты за три до финального свистка я даже мяч забил, который стал победным. С тех пор почти во всех играх второго круга Лобановский доверял мне место в стартовом составе. И я всячески пытался доверие оправдать. Кто знает, как бы все повернулось, если бы не один случай, который предшествовал моему выезду в составе "Динамо" на декабрьский коммерческий турнир по мини-футболу в Австрию.

- Что же произошло?

- Приехав уже в роли футболиста "Динамо" на недельку в родной Красилов, где живут мои родные, собрался вместе с местными ребятами поиграть в футбол. Снега в том декабре выпало очень много, но это не помешало нам поиграть в лесу на свежем зимнем воздухе. К моему несчастью, в одном из игровых эпизодов получил серьезную травму колена. И это при том, что через пять дней мне нужно было быть в Киеве, откуда в разгар декабря "Динамо" должно было вылетать в австрийский Линц! От леса домой расстояние немалое - где-то километров четыре, а идти я не мог. Пока ждали машину, за которой послали гонца, нога распухла. Выручила бабка-целительница, которая не только вправила колено и сделала компресс, но и выкатала яйцом от сглаза и порчи. Вернувшись в Киев, о проблеме никому не сказал. Полетел с командой в Линц, где отыграл один матч через боль. Но когда тренер Виктор Колотов спросил "Как ты?", я сказал, что ногу подвернул. После этого динамовские врачи поочередно колдовали над моим коленом и во время турнира, и во время тренировочного сбора в Узбекистане, куда я затем отправился с дублем. Пройдя серьезное испытание, со временем я стал основным игроком "Динамо", за что благодарен судьбе.

ИНКОГНИТО ИЗ КИЕВСКОГО "ДИНАМО"

- После этого в Хмельницком, как и в родном Красилове, вы появлялись в особом статусе. Повышенное внимание к себе ощущали?

- К футболистам "Динамо" всегда было повышенное внимание, и я не был исключением. Помнится, на следующий год после моего появления в киевском клубе, была пауза в чемпионате, вызванная проведением мирового первенства в Италии и я приехал к родителям в Красилов. Заглянул в Хмельницкий, где встретились с Иштваном Секечем. "Подолью" как раз предстояло провести товарищеский матч с московским ЦСКА. Он поинтересовался: "Можешь ли за нас сыграть?". Разумеется, я дал согласие, сделав это инкогнито. Сейчас, по прошествии почти 35 лет, понимаю: если бы об этом каким-то образом узнали в "Динамо", то думаю, у меня могли бы возникнуть проблемы. Тем более, что как раз тогда, в 1990-м, "Динамо" боролось за чемпионство именно с ЦСКА. Хотя в ту пору строгих контрактных обязательств – таких, как сейчас, еще не было. Сегодня подобный риск для футболиста чреват.

- И как сыграли с ЦСКА, приезжавшим в Украину с целью заколачивать деньги?

- Вничью, 0:0. Хороший был матч. ЦСКА в начале 90-х был сильным соперником. В той игре в одном из единоборств сошелся с армейцем Игорем Корневым, который после жестких действий с моей стороны сказал: мол, парень, что ты тут бьешься - нам нужно выиграть, мы ведь здесь деньги зарабатываем! Когда закончился первый тайм я хотел было замениться, на не пришлось. На трибунах хмельницкого стадиона собралось тысячи три зрителей, поэтому Иштван Секеч меня убедил остаться на поле: "Ты же отсюда ушел в "Динамо". Болельщики попросту не поймут, если ты заменишься". В итоге заменился я лишь незадолго до финального свистка.

- В очередной раз на стадионе в Хмельницком болельщики наблюдали за вашей игрой ровно через 15 лет, во время вашего прощального матча.

- В этом поединке сошлись сборная клубов, цвета которых на протяжении карьеры я защищал, и киевское "Динамо" образца середины 90-х. Мне довелось отыграть первый тайм за сборную клубов Украины, а второй - за "Динамо". Принимал участие в матче и мой сын Кирилл, которому тогда было почти 12 лет. Та игра завершилась результативной ничьей, 4:4. Один мяч удалось забить мне, а Кирилл оформил "дубль".

- Теперь вы у хмельницкого "Подолья" в новой роли – главного тренера. Справляетесь?

- Время покажет. А пока делаю все возможное для того, чтобы вывести "Подолье" на качественно новый уровень. Надеюсь, это удастся.