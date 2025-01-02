Наша задача в 2025 году объединить всех - Зеленский с женой дали интервью телемарафону
Видео совместного интервью Зеленских
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Президент Владимир Зеленский и и первая леди Елена Зеленская дали совместное интервью для телемарафона "Единые новости".
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"Сегодня многие говорят о мире в мире и наши союзники, и наши не союзники, и те кто где-то посередине запутались в своих мыслях. Наша задача объединить их всех в 2025 году. Если позиция США по Украине будет сильной, нам удастся это легче, потому что европейцы очень сильно учитывают мнение президента Трампа", - сказал в интервью Зеленский.
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