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Налоговая в 2025 году планирует проверить Днепр-1

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Налоговая в 2025 году планирует проверить Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

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Государственная налоговая служба в 2025 году запланировала проверку СК "Днепр-1", сообщает Опендатабот.

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Отмечено, что всего запланировано 4,7 тыс. проверок.

СК "Днепр-1" задекларировал 437 миллионов гривен дохода. Он в перечне 20 компаний, вошедших в индекс Опендатабота 2024 года.

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Напомним, что "Днепр-1" снялся с УПЛ перед стартом сезона из-за финансовых проблем, также команде засчитали техническое поражение в матчах квалификации Лиги конференций с "Академией Пушкаша".

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Источник:
Opendatabot
Опубликовал: Михаил Черныш
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