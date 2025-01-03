Налоговая в 2025 году планирует проверить Днепр-1
Наконец-то
Фото: СК Дніпро-1
Государственная налоговая служба в 2025 году запланировала проверку СК "Днепр-1", сообщает Опендатабот.
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Отмечено, что всего запланировано 4,7 тыс. проверок.
СК "Днепр-1" задекларировал 437 миллионов гривен дохода. Он в перечне 20 компаний, вошедших в индекс Опендатабота 2024 года.
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Напомним, что "Днепр-1" снялся с УПЛ перед стартом сезона из-за финансовых проблем, также команде засчитали техническое поражение в матчах квалификации Лиги конференций с "Академией Пушкаша".
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Источник:Opendatabot
Опубликовал: Михаил Черныш
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