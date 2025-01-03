Очередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард

Редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе в ушедшем календарном году. Последним "пазликом" в нашей сборной стал 18-летний форвард "Динамо" Матвей Пономаренко.

О том, что Пономаренко не является в ней лишним говорит хотя бы тот факт, что незадолго до конца 2024 года он стал лучшим бомбардиром в истории юношеского чемпионата (U19) нашей страны.

Хотя, как показала история, подобные показатели на молодежном уровне отнюдь не являются гарантией достижения сверхуспешных результатов во "взрослом" футболе.

Примером тому являются Артур Миранян и Евгений Исаенко, которых Пономаренко обогнал в вышеуказанной бомбардирской гонке.

"Ментально он готов. Но одной психологии мало. Нужно, чтобы Матвей был готов и физически, потому что выступление в УПЛ и молодежном первенстве – это разные турниры. Было очень много игроков U-19 этой возрастной категории, которые стали, например, чемпионами Европы, а потом на этапе перехода во взрослый футбол терялись, не особо чего-то достигли. Молодому игроку нужно провести хотя бы сезон на стабильном уровне за тогдашнюю взрослую команду, уже можно прогнозировать, что из него будет", — считает наставник молодежной сборной Украины U19 Михайленко.

Стоит отметить, что также Матвей опередил и лучшего голеадора как прошлого, так и нынешнего сезонов УПЛ Владислава Ваната. Вполне возможно, что в скором времени между ними завяжется конкуренция уже за место в основном составе (если, конечно, Александр Шовковский и какой-либо другой тренер) не привнесет тактическую схему с двумя центральными нападающими.

Впрочем, кто в итоге станет конкурентом Пономаренко определят события, которые будут происходить в течение следующего летнего трансферного окна (текущую кампанию форвард с высокой долей вероятности доиграет в U19).

За Ваната наверняка развернется борьба на трансферном рынке - скорее всего более ожесточенная, чем летом 2024 года. Также под большим вопросом будущее в "Динамо" и все еще никак не адаптировавшегося после перехода из "Зари" Эдуардо Герреро.

В то же время, если и Ванат, и Герреро останутся в киевском клубе, уйти в аренду (вряд ли речь пойдет о продаже) может и сам Пономаренко. Тем более, интерес к нему, по информации СМИ, уже проявляли такие клубы, как "Севилья", "Брентфорд", "Вулверхэмптон" и дортмундская "Боруссия". Кстати, вариант с представителем Ла Лиги кажется достаточно интересным в свете того, что Матвей является болельщиком мадридского "Реала".

"Мой любимый клуб – это "Реал". Считаю, что это самая лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. И, конечно, моя мечта - это там играть", - рассказал он.

Оглянувшись в прошлое, стоит отметить, что в академию "Динамо" Пономаренко пришел еще в семь лет. С тех пор Матвей покидал стан "бело-синих" лишь на сезон 2022/2023, проведя его в аренде в луганской "Заре".

Дебют Пономаренко за основную команду родного клуба в официальном поединке состоялся 3 ноября 2023 года. Причем, не абы с кем, а с самим "Шахтером". От минимального поражения (0:1) киевляне не спаслись, но этот день юниору должен запомниться на всю жизнь.

А впервые забить за "взрослое Динамо" Пономаренко удалось 1 мая 2024 года, поразив ворота "Вереса" в концовке матча (3:0). Этот гол он забил в возрасте 18 лет 111 дней, став одним из самых молодых бомбардиров "бело-синих" в УПЛ. В более юном возрасте из динамовцев поражал ворота соперников только Андрей Шевченко.

После столь удачного завершения весны Пономаренко поехал в расположение национальной команды Украины U19 на чемпионат Европы. Турнир для Матвея выдался неоднозначным. Всего "сине-желтые" провели на Евро четыре игры (три - на групповом этапе и одну полуфинальную), и две из них он пропустил (первую и последнюю) из-за дисквалификации.

Возможно, именно из-за отсутствия основного центрфорварда украинская сборная ни разу не забила в трех из четырех встреч. Результативными действиями, впрочем, Пономаренко на Евро сумел отличиться, оформив гол и ассист в поединке с Италией. Может, на чемпионате мира-2025 уже в составе сборной Украины U20 Матвею удастся лучше выступить.

После шикарной первой половины сезона в чемпионате Украины U19 Пономаренко третий год подряд отправится на сборы с основной командой "Динамо". И во многом от того, как он себя там проявит, будет зависеть его будущее во второй части кампании.

В целом, перспективы Матвея выглядят многообещающе. У него есть все, чтобы заявить о себе уже и на более высоком уровне, чем с молодежными командами. Это нападающий, который несмотря на свои выдающиеся габариты прекрасно работает с мячом, способен его придержать и имеет поставленный дальний удар. Сам себя он сравнивает по стилю игры с соотечественником Артемом Довбиком и бельгийцем Ромелу Лукаку.

Ключом к успеху для Пономаренко видится прежде всего тренировочная дисциплина - в отдельные промежутки времени юный футболист имел проблемы с лишним весом (порой он доходил до 100 кг. при росте 188 см.). Если Матвей продолжит усердно работать и не потакать своим слабостям, высока вероятность, что уже в ближайшее время мы увидим восхождение новой звезды украинского футбола.



