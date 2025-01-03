Вацко: Спецслужбы выяснили, что криминальная группировка в 90-е хотела похитить Шевченко
Журналист-блогер – о бурных временах в футболе
footballua.tv
Комментатор Виктор Вацко вспомнил об истории, связанной с Андреем Шевченко, которая могла произойти в конце 90-х годов прошлого века перед трансфером украинца в итальянский "Милан".
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“Спецслужбы выяснили, что какая-то криминальная группировка в 90-е хотела похитить Андрея Шевченко. Цель – получить выкуп. И тогда Суркису пришлось приставить к нападающему охрану", – рассказал Вацко в шоу "Клуб дилетантов".
Летом 1999-го "россонери" заплатили за Андрея 25 млн долларов. В том же году форвард занял третье место в опросе "Золотого мяча". Украинца опередили только Ривалдо и Дэвид Бекхэм.
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