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Вацко: Спецслужбы выяснили, что криминальная группировка в 90-е хотела похитить Шевченко

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Журналист-блогер – о бурных временах в футболе

Вацко: Спецслужбы выяснили, что криминальная группировка в 90-е хотела похитить Шевченко

footballua.tv

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Комментатор Виктор Вацко вспомнил об истории, связанной с Андреем Шевченко, которая могла произойти в конце 90-х годов прошлого века перед трансфером украинца в итальянский "Милан".

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“Спецслужбы выяснили, что какая-то криминальная группировка в 90-е хотела похитить Андрея Шевченко. Цель – получить выкуп. И тогда Суркису пришлось приставить к нападающему охрану", – рассказал Вацко в шоу "Клуб дилетантов".

Летом 1999-го "россонери" заплатили за Андрея 25 млн долларов. В том же году форвард занял третье место в опросе "Золотого мяча". Украинца опередили только Ривалдо и Дэвид Бекхэм.

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Андрей Шевченко Игорь Суркис Виктор Вацко Динамо (Киев) Милан
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Источник:
Леви на джипі
Опубликовал: Александр Симченко
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