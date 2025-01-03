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Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Instagram: libkos

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В течение суток Силы обороны уничтожили 1080 захватчиков, 14 вражеских бронемашин, 3 артсистемы и 41 единицу автотехники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 793 250 (+1080) чел,
  • танков - 9677 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 20070 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 21555 (+3) ед,
  • РСЗО - 1257 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1032 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 330 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21249 (+49),
  • крылатые ракеты - 3003 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32770 (+41) ед,
  • специальная техника - 3675 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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