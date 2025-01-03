Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
Новые показатели
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В течение суток Силы обороны уничтожили 1080 захватчиков, 14 вражеских бронемашин, 3 артсистемы и 41 единицу автотехники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 793 250 (+1080) чел,
- танков - 9677 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 20070 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 21555 (+3) ед,
- РСЗО - 1257 (+1) ед,
- средства ПВО - 1032 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 330 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21249 (+49),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32770 (+41) ед,
- специальная техника - 3675 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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