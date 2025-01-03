Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью "Единым новостям" ответил на вопрос относительно баллотирования на второй президентский срок.

"Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу - наверное тогда буду смотреть на это более позитивно. Для меня это не является фокусом на сегодня. Не является для меня сегодняшней целью", - отметил глава государства.

В свою очередь первая леди Елена Зеленская на вопрос о гипотетическом втором президентском сроке ее мужа, заверила, что поддержит любое его решение.

"Я как жена должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или не популярное - это уже второй вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь - это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни. И конечно, самый страшный период был, когда началась война. С этой стороны я рассуждаю так: если начались выборы, это означает, что война, в общем, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор я поддержу", - сказала Зеленская.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны. По его словам, в Украине есть некоторые люди, которые хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него.