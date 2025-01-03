Ужасающий старт Коноплянки и Ко в медиафутболе. Турция - Украина 5:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины неудачно стартовала на медийном чемпионате мира – 2025 Kings World Cup Nations.

В первом матче UA Steel (название команды "сине-желтых") разгромно уступили сборной Турции со счетом 0:5.

Авторами всех голов с составе соперника Украины во втором тайме стал Суад Ак. Причем, четвертый из них был засчитан "за два", так как был забит в последние две минуты.

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Стоит отметить, что за UA Steel играли такие известные экс-футболисты, как Евгений Коноплянка, Денис Олейник и Денис Бойко.

Следующий свой поединок на турнире 4 января украинцы проведут против сборной Марокко.

2025 Kings World Cup Nations

1-й раунд. Милан (Италия)

Турция – Украина – 5:0

Голы: Суад Ак 21, 24, 36 (пен), 40+2 (за два)