Ужасающий старт Коноплянки и Ко в медиафутболе. Турция - Украина 5:0. Видео голов и обзор матча
Слабовато
Фото - instagram.com/ua_steel_
Сборная Украины неудачно стартовала на медийном чемпионате мира – 2025 Kings World Cup Nations.
В первом матче UA Steel (название команды "сине-желтых") разгромно уступили сборной Турции со счетом 0:5.
Авторами всех голов с составе соперника Украины во втором тайме стал Суад Ак. Причем, четвертый из них был засчитан "за два", так как был забит в последние две минуты.
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Стоит отметить, что за UA Steel играли такие известные экс-футболисты, как Евгений Коноплянка, Денис Олейник и Денис Бойко.
Следующий свой поединок на турнире 4 января украинцы проведут против сборной Марокко.
2025 Kings World Cup Nations
1-й раунд. Милан (Италия)
Турция – Украина – 5:0
Голы: Суад Ак 21, 24, 36 (пен), 40+2 (за два)
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