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Россия запустила ночью чуть менее 100 дронов. Есть неприятные последствия

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Известно о погибшем и пострадавших

Россия запустила ночью чуть менее 100 дронов. Есть неприятные последствия

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ночь на 3 января 2025 года враг атаковал 93-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе.

В результате атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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