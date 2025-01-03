Россия запустила ночью чуть менее 100 дронов. Есть неприятные последствия
Известно о погибшем и пострадавших
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 3 января 2025 года враг атаковал 93-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе.
В результате атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.
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