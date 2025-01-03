Определился следующий соперник Украины на ЧМ по медиафутболу

Медийная сборная Украины "UA Steel" неудачно стартовала на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает легенда мирового футбола Жерар Пике. В первом матче сине-желтые уступили Турции со счетом 0:5.

Следующим соперником украинской команды станет представитель Марокко, который потерпел поражение от Колумбии со счетом 1:4. Поединок состоится в субботу, 4 января. Начало - в 20:00 по Киеву.

Турки, в свою очередь, встретятся с колумбийцами.

Напомним, турнир проходит по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.