Определился следующий соперник Украины на ЧМ по медиафутболу
Поединок состоится 4 января
Фото: instagram.com/ua_steel_
Медийная сборная Украины "UA Steel" неудачно стартовала на турнире Kings World Cup Nations, который организовывает легенда мирового футбола Жерар Пике. В первом матче сине-желтые уступили Турции со счетом 0:5.
Следующим соперником украинской команды станет представитель Марокко, который потерпел поражение от Колумбии со счетом 1:4. Поединок состоится в субботу, 4 января. Начало - в 20:00 по Киеву.
Турки, в свою очередь, встретятся с колумбийцами.
Напомним, турнир проходит по швейцарской системе. Команды, которые победят в обоих матчах, сразу выходят в четвертьфинал. Те, кто выиграет только один матч, получат дополнительный шанс в специальном раунде.
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