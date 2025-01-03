Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с новоизбранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. Он отметил важность общего видения завершения войны.

"Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили: "Одним из первых визитов я буду ожидать именно вас". Он сказал: "Для меня приоритет - закончить войну, и я буду это делать". Поэтому, я думаю, после инаугурации будет у нас встреча.

Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции. И желательно, я так считаю, чтобы эта позиция совпадала и с европейскими коллегами, потому что сегодня мы получаем помощь и от Европы, а с задержками из Соединенных Штатов в прошлом году, скажу откровенно, она была примерно одинакова. И для нас это серьезная поддержка - Евросоюз и страны Европы, в частности Великобритания, наш постоянный партнер", - сказал он в интервью "Единым новостям".