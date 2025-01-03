Зеленский раскрыл, что именно имеет в виду под "справедливым миром"
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Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым миром для Украины евроинтеграцию и сильные гарантии безопасности.
"Справедливый мир для нас - это понимание, что мы в ЕС и понимание, что у нас есть мощные, сильные гарантии безопасности. НАТО - лучший вариант для нас... Мы боремся за это. Если нет - не хотелось бы давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США, я считаю, это слабые гарантии безопасности.
Это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, что Путин снова придет с агрессией. Это сильная армия - это не то, на что рассчитывает Путин, 40-50 тысяч призыва - мы понимаем, что с такой армией война разрушит, не будет больше независимой Украины. А у нас исторический шанс - много лет смелые люди боролись за независимость и не дожали, и сегодня мы можем это сделать.
По его словам, «никто им (российским оккупантам - прим.) все равно не будет отдавать ни наши земли, ни нашу независимость - вопрос, каким путем (будет достигнут мир - прим.).
Безусловно, в будущем Украина все вернет. Мы должны рассчитывать на свои сильные стороны, сделать все, чтобы был справедливый мир для Украины и сильные гарантии безопасности, которые бы сделали невозможным возвращение Путина, а потом дипломатически вернуть все. Если будет такое соглашение, дипломатия будет работать. Я не думаю, что Путин этого хочет, если честно", - сказал Зеленский.
11 июля президент США Джо Байден представил новый договор по Украине Ukraine Compact, который объединил более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения по безопасности с Киевом.
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