Амбициозные планы. Известно, сколько ракет и дальнобойных дронов планирует произвести Украина
Большие инвестиции
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В этом году имеем рекордный бюджет, чтобы обеспечить нашу армию и усилить оборонную промышленность - 2 триллиона 230 млрд грн.
В рамках проекта "Оружие победы" запустим долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.
Задача от Президента Украины - произвести не менее 30 000 дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.
Будем развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидаем привлечь более 1 млрд долларов.
В сфере безопасности также особое внимание уделим развитию системы укрытий по финской модели", - добавил Шмыгаль.
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