Амбициозные планы. Известно, сколько ракет и дальнобойных дронов планирует произвести Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году имеем рекордный бюджет, чтобы обеспечить нашу армию и усилить оборонную промышленность - 2 триллиона 230 млрд грн.

В рамках проекта "Оружие победы" запустим долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

Задача от Президента Украины - произвести не менее 30 000 дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

Будем развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидаем привлечь более 1 млрд долларов.

В сфере безопасности также особое внимание уделим развитию системы укрытий по финской модели", - добавил Шмыгаль.